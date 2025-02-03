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общество

Житель Новосибирска выставил на продажу урну из метеорита за 7 млн рублей

Фото: Авито

Вес урны составляет более 4 кг.

На одном из сайтов объявлений житель Новосибирска разместил предложение о продаже урны, изготовленной из метеорита. Стоимость артефакта составляет 7 миллионов рублей.

Согласно информации в объявлении, урна сделана из фрагмента железного метеорита Чинге, который упал на границе Монголии и Сибири более 10 тысяч лет назад. Ее вес превышает 4 килограмма.

Продавец отмечает, что изделие представляет собой художественное произведение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают имущественный комплекс «Сибэлектротерм».

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Игорь Кириченко
Журналист

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