Житель Новосибирска выставил на продажу урну из метеорита за 7 млн рублей

Вес урны составляет более 4 кг.
На одном из сайтов объявлений житель Новосибирска разместил предложение о продаже урны, изготовленной из метеорита. Стоимость артефакта составляет 7 миллионов рублей.
Согласно информации в объявлении, урна сделана из фрагмента железного метеорита Чинге, который упал на границе Монголии и Сибири более 10 тысяч лет назад. Ее вес превышает 4 килограмма.
Продавец отмечает, что изделие представляет собой художественное произведение.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают имущественный комплекс «Сибэлектротерм».