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проиcшествия

Житель Новосибирской области предстанет перед судом за убийство брата

Фото: pixabay.com

Сибиряк зарезал родственника из-за аморального поведения первого.

Прокурор Ленинского района Денис Петраш подтвердил обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь с 23 сентября 2024 года произошла ссора между братьями.

Младший был недоволен образом жизни старшего, который долго третировал близких. Подсудимый решил наказать родственника и нанес множественные удары ножом в жизненно важно органы. В результате потерпевший скончался от сильной кровопотери. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для разбирательства по существу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Митя Фомин вылетел из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из-за собственной наивности.

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Дарья Лапина
Журналист

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