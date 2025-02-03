Житель Новосибирской области предстанет перед судом за убийство брата

Сибиряк зарезал родственника из-за аморального поведения первого.

Прокурор Ленинского района Денис Петраш подтвердил обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночь с 23 сентября 2024 года произошла ссора между братьями.

Младший был недоволен образом жизни старшего, который долго третировал близких. Подсудимый решил наказать родственника и нанес множественные удары ножом в жизненно важно органы. В результате потерпевший скончался от сильной кровопотери. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для разбирательства по существу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Митя Фомин вылетел из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из-за собственной наивности.