Две компании обеспечили резкий рост экспорта зерна из Новосибирска

Две компании способствовали значительному росту экспорта зерна из Новосибирской области.

В январе было вывезено 233 тыс. тонн зерна, при этом на элеваторах осталось 754 тыс. тонн, из которых 339 тыс. тонн — коммерческое зерно. Экспорт сельхозпродукции в феврале составил 75 тыс. тонн на 25 млн долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

По информации генерального директора «Новосибирскхлебопродукта» Сергея Соколова, повышенная активность экспорта в январе была связана с отправкой крупных партий зерна во Вьетнам через порт Высоцкий, в этом участвовали «Новосибирская продовольственная корпорация» и «Новосибирскхлебопродукт». Пишет Infopro54.

Ранее Сиб.фм писал о том, что объем аграрного экспорта увеличились в Новосибирской области в семь раз