Глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, обвинив певицу в антивоенной позиции и поддержке иностранных армий. Выступление артистки должно пройти 21 февраля в «Локомотив-Арене».

В разговоре с Сиб.фм Сергей Майоров заявил, что не слышал от Арбениной слов в поддержку российских военных и считает недопустимым предоставлять ей площадку.

«Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так? Кто-то на самом высоком уровне явно ее защищает», – заявил Майоров.

По его мнению, толерантность к подобным артистам негативно сказывается на патриотическом настрое в стране. Несмотря на призывы к отмене концерта, билеты на выступление Арбениной в Новосибирске уже почти полностью раскуплены.

Напомним, что в 2023 году концерт Арбениной уже пытались отменить. Однако, несмотря на негативные комментарии местных общественников, певица все-таки выступила в Новосибирске.