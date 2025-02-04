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общество

Когда будет шестидневная рабочая неделя в 2025 году — рассказали новосибирцам

Фото: Сиб.фм

О шестидневной рабочей неделе сообщили жителям Новосибирска.

В этом году жителей Новосибирской области ждет только одна шестидневная рабочая неделя.

Как рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, данная неделя начнется 27 октября и закончится 1 ноября.

Это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября. Пишет РИА Новости.

Праздничные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, продлятся в период со 2 по 4 ноября.

Ранее Сиб.фм писал о том, что состояние базы Алика Тульского обеспокоило ученых из Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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