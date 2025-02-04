МЧС Новосибирской области спасли 17 человек при ДТП в январе

За прошлый месяц МЧС по региону спасло 17 человек во время аварий.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в январе 2024 года ведомство ликвидировало последствия 179 аварий.

Уточняется, что в результате ДТП погибли 24 человек, 232 – получили травмы и 17 человек были спасены.

Напомним, что страшная авария произошла сегодня днем, 4 февраля, на трассе между Усть-Таркой и Богословкой в Новосибирской области, где лоб в лоб столкнулись Mazda 3 и ВАЗ-2107. В результате пять человек погибли на месте и еще трое получили тяжелые травмы.