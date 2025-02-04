82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 00:02
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 00:02
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
вчера 23:25
общество

Над Новосибирском заметили самолёт для высших лиц РФ

Фото: www.flightradar24.com

Во вторник, 4 февраля, над Новосибирском несколько часов выполнял полет самолет Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Воздушное судно также несколько раз взлетало и приземлялось в аэропорту «Толмачёво».

По данным портала Flightradar, самолет вылетел из Москвы. Согласно информации Atas.info, полет был частью учебно-тренировочной программы.

Самолеты спецотряда «Россия» используются для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск задерживалось прибытие шести рейсов S7.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в