Над Новосибирском заметили самолёт для высших лиц РФ

Во вторник, 4 февраля, над Новосибирском несколько часов выполнял полет самолет Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Воздушное судно также несколько раз взлетало и приземлялось в аэропорту «Толмачёво».

По данным портала Flightradar, самолет вылетел из Москвы. Согласно информации Atas.info, полет был частью учебно-тренировочной программы.

Самолеты спецотряда «Россия» используются для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск задерживалось прибытие шести рейсов S7.