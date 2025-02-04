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общество

В Новосибирск задерживается прибытие шести рейсов S7

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Задержаны рейсы из Уфы и Сургута, два самолета из Иркутска, а также два зарубежных – из Антальи и Ташкента.

В аэропорту Толмачёво задерживается прибытие шести самолётов авиакомпании S7. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Среди задержанных рейсов — самолёты, следующие из Уфы, Сургута, два рейса из Иркутска, а также международные из Антальи и Ташкента. Кроме того, один из рейсов из Иркутска был отменён.

По имеющимся данным, причиной отмены стала неблагоприятная погода в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском появилась вода после вмешательства прокуратуры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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