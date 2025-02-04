Под Новосибирском появилась вода после вмешательства прокуратуры

В результате выездной проверки сотрудники установили, что в селе прекращена подача холодного водоснабжения из-за аварии на водонапорной башне.

В селе Чистополье Коченевского района Новосибирской области было приостановлено холодное водоснабжение из-за аварии на водонапорной башне.

Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой установила факт нарушения. В результате было возбуждено административное дело, а также внесено представление в адрес руководителя местного муниципального предприятия.

Подача воды была восстановлена после вмешательства прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сделали точный прогноз погоды на февраль.