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общество

Под Новосибирском появилась вода после вмешательства прокуратуры

Фото: freepik.com

В результате выездной проверки сотрудники установили, что в селе прекращена подача холодного водоснабжения из-за аварии на водонапорной башне.

В селе Чистополье Коченевского района Новосибирской области было приостановлено холодное водоснабжение из-за аварии на водонапорной башне.

Прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой установила факт нарушения. В результате было возбуждено административное дело, а также внесено представление в адрес руководителя местного муниципального предприятия.

Подача воды была восстановлена после вмешательства прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сделали точный прогноз погоды на февраль.

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Игорь Кириченко
Журналист

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