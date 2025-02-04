Нарушения прав учеников при переводе из 9 в 10 класс выявили в новосибирской гимназии

В гимназии города выявили нарушения прав учеников при переводе из 9 в 10 класс.

Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман для “МК в Новосибирске”, прокуратура региона обнаружила нарушения прав школьников при переводе из 9 класса в 10 в одной из гимназий.

Так, к правоохранителям обратились родители, чьим детям отказали в зачислении.

“В связи с обращением одного из родителей было установлено, что одной из гимназий своевременно не сформировано необходимое количество 10-х классов и 28 ученикам отказано в зачислении в 10-й из-за непрохождения конкурса в два созданных профильных класса”, — рассказал прокурор.

Надзорное ведомство добилось того, что в учебном заведение оформили универсальный класс, в котором дети смогли продолжить обучение, а ответственные лица понесли дисциплинарное наказание, также и сама гимназия была привлечена к административной ответственности.

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