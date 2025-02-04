НОВИКОМ принял участие в «Улетной зарядке»

Представители дочернего банка Ростеха приняли участие в проекте «Улетная зарядка вместе с Воронежским авиационным заводом», организованном филиалом ПАО «Ил»-ВАСО совместно с Министерством спорта региона и Воронежским региональным отделением СоюзМаш России (ВРО СоюзМаш). Мероприятие прошло при поддержке управления физической культуры и спорта администрации городского округа Воронежа в ФОК Центра гребли.

Проект, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, уже стал доброй городской традицией. На «Улетную зарядку» в этот раз собрались работники ВАСО, Научно-исследовательского института электронной техники, а также студенты Воронежского авиационного техникума им. В.П. Чкалова, Воронежского индустриального колледжа и Воронежского лесотехнического университета. К ним присоединились и сотрудники банка НОВИКОМ.

«В промышленности важны не только знания, но и сила, выносливость, умение работать в команде. Проект «Улетная зарядка» — это отличный способ объединить разные поколения, привлечь молодежь к спорту и укрепить корпоративную культуру. Здоровые и энергичные люди – основа успеха отрасли!» — подчеркнул председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Программа зарядки включала разминку под руководством президента Федерации каратэ России Вячеслава Хрепко, комплекс упражнений для всех возрастных групп, а также ряд активностей. Партнером проекта выступила МБУДО спортивная школа №22. Она организовала интерактивные площадки с электронным тиром, мастер-классами по сборке-разборке автомата Калашникова и фиджитал-спортом, объединяющим видеоигры и их реальные аналоги.

Кроме того, в «Улетной зарядке» принял участие спортивно-физкультурный клуб «Турбо-Русич». Спортсмены не только провели массовую тренировку, но и удивили зрителей необычным силовым шоу. В финале мероприятия между самыми активными участниками зарядки были разыграны призы от банка НОВИКОМ.

«Это не просто спортивная тренировка, а отличная возможность зарядиться хорошим настроением и провести время с пользой. Мы в НОВИКОМе с большим удовольствием поддерживаем такие инициативы. Наш банк работает с предприятиями промышленности, в том числе с ВАСО, а также активно взаимодействует с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России. Вместе мы строим будущее нашей страны. А для этого нужно много сил и энергии», — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже, член ВРО СоюзМаш Илья Лазукин.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJVySBS