Новосибирцев приглашают отметить Масленицу с огоньком, традиционными забавами и вкусными угощениями

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев и гостей города на семейное торжество «Широкая масленица», которое пройдет в Заельцовском парке 2 марта с 11:00 до 18:00.

Масленица – это замечательная традиция, которая объединяет людей. Это отличный шанс провести встретить весну выходные с семьей в Заельцовском парке, одном из самых любимых мест отдыха новосибирцев.

«Собирайтесь, люди добрые, на Масленицу! У нас вас ждет шутка и сладкий калач. Широко гуляем – весну встречаем!»

Всех желающих ждут веселые скоморохи, народные игры и, конечно, горячие блины. Праздник предложит развлечения как для взрослых, так и для детей.

Традиционный славянский праздник станет яркой точкой в долгой сибирской зиме. Участники смогут попробовать свои силы в метании валенка или в перетягивании каната – отличная возможность размяться и повеселиться с близкими и друзьями.

На фуд-корте новосибирцам и туристам предложат самые вкусные угощения и горячий чай. Можно будет насладиться полевой кухней, лакомствами и продуктами местных сибирских производителей. Это захватывающее мероприятие поднимет настроение и оставит яркие воспоминания у каждого сибиряка.

Автопартнёр: Группа компаний " Альт — Парк", официальный дилер автомобилей OMODA, JAECOO, Geely, Belgee и Solaris в Новосибирске

Официальные партнёры: АО "Альфа Банк", ООО "Ястро-переработка" бренды Омичка и Роклер, ООО "Первая Крупяная Компания" Крупы Пассим

Партнёры: Футбольная школа "Динамо" в Новосибирске, Агрохолдинг Гудвилл

Генеральный фуд партнёр: Доступная кофейня ПОДОРОЖНИК

Мясной партнёр: торговая марка БАРСКИЙ ПРОДУКТЪ ООО Барс

Информационный партнёр: Телеканал "Домашний"

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