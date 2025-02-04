О новом размере маткапитала с февраля рассказали жителям Новосибирска

Новосибирцам сообщили о новом размере материнского капитала с февраля-2025.

С 1 февраля 2025 года по всей России увеличится размер материнского капитала, это коснется и жителей Новосибирской области.

Так, для семей, не использовавших сертификат после рождения первого ребенка, он составит 912 162 рубля — на 80 000 больше прежнего. Маткапитал на первенца, рожденного после 1 января 2020 года, вырастет на 9,5% и составит 690 266 рублей, а для семей, уже получавших помощь при рождении второго ребенка, сумма увеличится до 221 895 рублей.

Также индексация коснется и остаточных средств на счетах тех, кто не использовал капитал ранее.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области увеличены больничные выплаты