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общество

По иску прокурора житель Новосибирской области лишен водительских прав из-за болезни

Фото: pixabay.com

Это связано с состоянием здоровья автовладельца.

Житель Новосибирской области лишился водительских прав из-за медицинских противопоказаний. Прокуратура района Убинского изучила соблюдение законов безопасности на дорогах и нашла, что гражданин, имеющий болезнь, мешающую вождению, обладал действующим водительским удостоверением, что противоречит Постановлению Правительства РФ №1604.

В связи с этим прокурор подал иск в суд для аннулирования его права на вождение и изъятия удостоверения ГИБДД. Барабинский районный суд удовлетворил данный иск.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут бесплатно пройти обследование на онкологию.

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Дарья Лапина
Журналист

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