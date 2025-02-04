Путин поздравил со 100-летием сварщицу Александру Петрову из Новосибирской области

Сибирячка проживает в Барабинске.

Жительница Барабинска получила поздравления от президента России, губернатора Андрея Травникова и главы района Игоря Кутепова. Представители районной администрации передали Александре Михайловне поздравления лично, пожелав ей крепкого здоровья, покоя и заботы близких.

Александра Михайловна родилась 2 февраля 1925 года в деревне Биляр-Озеро и выросла в многодетной семье. После школа она начала работать на метеостанции и провела там всю войну. В дальнейшем она переехала в Прокопьевск, где обучилась на сварщика и проработала до 69 лет, затем ушла на пенсию.

С 2007 года она живет в Барабинске. За столетние годы трудилась более 42 лет, также женившись и воспитав двух сыновей. У нее шесть внуков и девять правнуков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут бесплатно пройти обследование на онкологию.