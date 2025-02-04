Сибирская строительная неделя пройдет в Новосибирске с 11 по 14 февраля

Международная выставка в области строительства и дизайна «Сибирская строительная неделя» и Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» пройдут в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 11 по 14 февраля. Профессиональная отраслевая площадка, крупнейшая на востоке России, адресована собственникам, топ-менеджерам и специалистам строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.





В выставке «Сибирская строительная неделя», которая охватывает все этапы строительства, принимают участие свыше 400 компаний из России, Китая, Индии, Ирана, стран Средней Азии. В их числе компания «Русский Свет», генеральный тематический партнер Сибирской строительной недели – один из крупнейших поставщиков электротехнического оборудования на территории России и стран СНГ, представит на выставке продукцию под собственной торговой маркой, а также продукцию ведущих производителей в разделах «Электрика», «Энергетика», «Энергоснабжение», «Освещение».

MIDEA | LINVOL впервые стал экспонентами выставки. Завод представит на Сибирской строительной неделе лифтовую кабину в современном дизайне, а также проведет мероприятие в рамках деловой программы. MIDEA | LINVOL – официальный партнер выставки в разделе лифтов и грузоподъемного оборудования. Это крупнейший роботизированный завод в Китае, который специализируется на создании инновационных лифтов и эскалаторов.



Специальным партнером Сибирской строительной недели выступает федеральная девелоперская группа «Эталон». Основанная в 1987 году, сегодня она один из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. За более чем 37-летнюю историю «Эталон» ввел в эксплуатацию более 9 млн кв. метров недвижимости.



Партнер выставки – Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Московской и Ленинградской областях. Ежегодно это 8 000 новых квартир для российских семей.





Центр контрактования для бизнеса

Сибирская строительная неделя сохраняет и расширяет тематику деловых площадок и дает возможность для общения и просвещения специалистам всех направлений, связанных со строительством и инженерной инфраструктурой.

ØВпервые на площадке выставки – Центр контрактования. Деловая платформа, в рамках которой службы материально-технического снабжения девелоперов, застройщиков, отраслевого ритейлера и крупных компаний рассматривают предложения от производителей, поставщиков стройматериалов и подрядных организаций. В числе участников Центра контрактования компания Вира Строй, Группа Мета, Страна Девелопмент, ГК Пятерочка и другие.





ØKreaCollab – бизнес-конференция для дизайнеров:





·медийные дизайнеры и архитекторы России на одной площадке;

·более 30 лекций, семинаров о трендах, современном дизайне, креативе и многом другом;

·презентации проектных и технических решений от профессионалов профессионалам.

ØФорум мастеров – мастер-школа от лучших практиков-отделочников – популярная площадка для проведения мастер-классов и презентаций новинок в сфере отделочных и ремонтных работ с участием популярных отраслевых блогеров и амбассадоров известных брендов. Для электро-монтажников и мебельщиков – конкурсы мастерства!



Форум мастеров это:





·3000+ специалистов

·35+ мастер-классов / презентаций

·100 + новинок в сфере отделки / строительства

·50+ актуальных трендов

·40+ успешных кейсов

·3 дня интенсива и творчества

·1000+ интересных идей





ØЛекторий – деловая площадка для презентаций прорывных решений и налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом и знаниями. В качестве спикеров выступают производители строительных и отделочных материалов, разработчики программного обеспечения, поставщики цифровых и технических решений.



К диалогу приглашаются девелоперы, застройщики, проектировщики, отраслевой ритейл, компании, занятые в сфере цифровизации строительной отрасли.



Третий день Лектория традиционно посвящен BIM-технологиям в строительстве. Его участники – BIM-лидеры и BIM-специалисты из разных городов России.





ØЯрмарка вакансий строительных специальностей «ПРОФ-СТАРТ». Более 500 рабочих мест с заработной платой до 125 000 рублей представят работодатели строительной сферы. В их числе компании VEKA, Главновосибирскстрой, Страна Девелопмент, NEVATOM, АЛЬЯНС ПАНЕЛИ, ВИРА, ГОРВОДОКАНАЛ, Левобережный песчаный карьер и многие другие. Ярмарка адресована, как выпускникам профильных учебных заведений, так и уже состоявшимся специалистам, которые ищут работу.





ØЯрким событием станет интерактивная площадка «Я – строитель будущего!», которая будет работать для студентов и школьников. Здесь молодые люди смогут получить 10 ключевых навыков будущего строителя.







Форум с участием минстроя России





В рамках выставки состоится Форум «Стратегии ускорения темпов строительства», в которомпримут участие первые лица отрасли: заместители министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик и Сергей Музыченко, советник министра строительства и ЖКХ РФ Елена Звонарева, председатель комитета Госдумы РФ Сергей Пахомов, руководство Главгосэкспертизы России, НОСТРОЙ, НОТИМ, НОПРИЗ, ФАУ «Роскапстрой», ДОМ.РФ.

Организаторами форума выступают: Правительство Новосибирской области, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Российский Союз строителей, Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО). В деловых событиях принимают участие представители министерства строительства и ЖКХ РФ, комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ, ФАУ «РосКапСтрой», Ассоциации экспертиз России, НИУ МГСУ.

Ожидается, что за четыре дня гостями Международной выставки «Сибирская строительная неделя» и Форума «Стратегии ускорения темпов строительства» станут более20 000 человек, из которых свыше 80% – профессиональные посетители, а также представители научного, экономического, образовательного сектора и органов власти.



В рамках выставки S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, представит S7 Corp – программу лояльности для бизнеса.





Стать посетителем Сибирской строительной недели — это значит быть в фокусе своей целевой аудитории, осваивать растущий строительный рынок Сибири и Дальнего Востока, налаживать международные связи и оставаться в курсе самых важных событий профессиональной среды и бизнеса.

Получить билет посетителя можно после регистрации на сайте sbweek.ru

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