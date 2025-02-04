В 2024 году из украинского плена удалось вернуть 18 бойцов из Новосибирска

18 новосибирских бойцов вернулись из украинского плена.

Сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС уполномоченный по правам человека Новосибирской области Елена Зерняева сообщила о том, что в 2024 году 18 новосибирских бойцов вернулись домой из украинского плена.

Она также рассказала, что за прошедший год в аппарат уполномоченного по правам человека поступило около 3 тысяч обращений от родных участников СВО и самих военнослужащих.

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