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общество

В 2024 году в Искитимском районе НСО произошло 93 дорожно-транспортных происшествия

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В 2024 году на территории Искитимского района произошло 93 дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает «Весь Искитим» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Новосибирской области. В результате ДТП погибли 13 человек, 129 человек получили травмы.

Кроме того, 94 водителя были лишены права управления транспортными средствами. В 92,5% случаев это произошло по причине управления в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Усть-Таркском районе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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