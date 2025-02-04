В 2024 году в Искитимском районе НСО произошло 93 дорожно-транспортных происшествия

В 2024 году на территории Искитимского района произошло 93 дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает «Весь Искитим» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Новосибирской области. В результате ДТП погибли 13 человек, 129 человек получили травмы.

Кроме того, 94 водителя были лишены права управления транспортными средствами. В 92,5% случаев это произошло по причине управления в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Усть-Таркском районе.