82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 15:24
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 15:24
пробки
4/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
сегодня 12:58
общество

В Минобороны РФ могут скорректировать список болезней для медкомиссий

Фото: freepik

Министерство обороны Российской Федерации предложило изменить категории годности для призывников по ряду заболеваний.

Планируется заменить категорию «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями» для тех, у кого диагностирован сифилис. Также предлагается исключить пункт о признании негодными к службе при позднем и врожденном сифилисе. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Другие изменения касаются гипертонии, шизофрении, невротических расстройств и дефектов костей черепа после операций или травм.

Напомним, что грозит ли России новая волна мобилизации, прокомментировал эксперт из Новосибирска

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в