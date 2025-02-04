В Минобороны РФ могут скорректировать список болезней для медкомиссий

Министерство обороны Российской Федерации предложило изменить категории годности для призывников по ряду заболеваний.

Планируется заменить категорию «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями» для тех, у кого диагностирован сифилис. Также предлагается исключить пункт о признании негодными к службе при позднем и врожденном сифилисе. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Другие изменения касаются гипертонии, шизофрении, невротических расстройств и дефектов костей черепа после операций или травм.

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