В «Новосибирскавтодоре» сменился гендиректор

О смене гендиректора в «Новосибирскавтодоре» сообщили в Новосибирске.

С 1 февраля 2025 года генеральным директором АО «Новосибирскавтодор» стал Дмитрий Кекулиди, заменив Анатолия Воробьева. В ЕГРЮЛ информация еще не обновлена, но на сайте компании указано новое назначение. Об этом сообщил портал Infopro54.

Известно, что Кекулиди ранее работал заместителем генерального директора.

«Новосибирскавтодор», основанный в 1995 году, является крупнейшим дорожным предприятием региона с уставным капиталом в 49 миллионов рублей.

Напомним, что суд избрал меру пресечения директору ООО «МЕГАДОМ» в Новосибирске