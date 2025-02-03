82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 18:16
пробки
5/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 18:16
пробки
5/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
сегодня 16:42
общество

Суд избрал меру пресечения директору ООО «МЕГАДОМ» в Новосибирске

Фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

До 25 марта 2025 года обвиняемый будет под домашним арестом.

Третьего февраля в зале Октябрьского районного суда прошло слушание по запросу следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для директора ООО «МЕГАДОМ» Виктора Рычкова.

Виктору Н. Рычкову, возглавляющему ООО «МЕГАДОМ», предъявлено обвинение по статье, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, что, в частности, затрагивает право граждан на проживание.

Компанией ООО «Мегадом» из Новосибирска занимается строительство каркасных домов. По данным следствия, Е.В. Мельников, будучи директором и учредителем, и В.Н. Рычков (с 9 октября 2024 года директор ООО «МЕГАДОМ»), вместе с другими лицами, злоупотребляя доверием клиентов, присвоили их средства под предлогом оказания услуг по строительству малоэтажных домов в Новосибирске и его области.

3 февраля 2025 года суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о содержании под стражей. Обвиняемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 марта 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска предложил сторублевку за один миллион.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в