В Новосибирске назвали количество пойманных беспризорных животных

Новосибирские власти сообщили о количестве пойманных беспризорных животных.

Власти Новосибирска раскрыли данные о пойманных беспризорных животных. По информации зоозащитников, ситуация стабилизировалась и остается на одном уровне несколько лет. Об этом сообщил портал Atas.info.

Отмечается, что с начала 2020 года в Новосибирске проводится программа ОСВВ, включающая отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат животных на прежнее место обитания.

В 2024 году было отловлено 653 животное, из которых 329 вернулись домой, 194 нашли новых владельцев, а 86 — вернулись к прежним хозяевам. Оставшиеся проходят процедуру ОСВВ.

По словам бывшего директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» Светланы Слесаревой, несмотря на то, что количество отловленных животных остается стабильным, потребность в отлове гораздо выше.

Напомним, что в Новосибирской области депутаты поддержали законопроект об оценке агрессивности животных после трагедии на Малыгина