В Новосибирске продают подлинный автограф экс-президента США Байдена почти за 200 000 рублей

В Новосибирске выставлены на продажу две черно-белые фотографии с автографами бывшего президента США Джо Байдена.

Продавец оценил их в 190 тысяч рублей.

Согласно описанию, снимки датированы 1978 и 1982 годами и содержат дарственные надписи фломастером. В комплекте также прилагается сопроводительное письмо из его офиса с факсимильными подписями, напечатанными типографским способом.

Обе фотографии имеют формат 25×20 см. Продавец утверждает, что подлинность автографов можно подтвердить графологической экспертизой.

Возможна покупка по отдельности – стоимость одного снимка составит 95 тысяч рублей.