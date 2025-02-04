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общество

В Новосибирске продают подлинный автограф экс-президента США Байдена почти за 200 000 рублей

Фото: Скриншот с сайта

В Новосибирске выставлены на продажу две черно-белые фотографии с автографами бывшего президента США Джо Байдена.

Продавец оценил их в 190 тысяч рублей.

Согласно описанию, снимки датированы 1978 и 1982 годами и содержат дарственные надписи фломастером. В комплекте также прилагается сопроводительное письмо из его офиса с факсимильными подписями, напечатанными типографским способом.

Обе фотографии имеют формат 25×20 см. Продавец утверждает, что подлинность автографов можно подтвердить графологической экспертизой.

Возможна покупка по отдельности – стоимость одного снимка составит 95 тысяч рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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