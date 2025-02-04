В Новосибирске во время ДТП пострадала женщина

При столкновении двух иномарок пострадала водитель автомобиля.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области, сегодня утром, 4 февраля 2025 года, на улице Толмачевское шоссе в Ленинском районе Новосибирска женщина-водитель, управлявшая автомобилем "Ниссан Ноут", не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Ауди А6".

В результате аварии пострадала водитель Ниссана — ее госпитализировали в больницу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что по иску прокурора житель Новосибирской области лишен водительских прав из-за болезни