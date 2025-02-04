В Новосибирской области переселили из аварийного жилья более 12 тыс человек

Новосибирская область успешно переселила более 12 тысяч человек из аварийного жилья, перевыполнив план в два раза в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, в период с 2019 по 2024 год расселялись дома, признанные аварийными до 2017 года. Вместо запланированных 5 950 человек было переселено 12 367, что составляет 207,8% от цели.

В связи с чем 3 февраля 2025 года заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области лично проверил расселение двух многоквартирных домов в Искитиме.

Напомним, что 11 долгостроев в новосибирском микрорайоне «Плющихинский» находятся под контролем прокуратуры