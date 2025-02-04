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общество

В Новосибирской области пришел «Снежный десант» для помощи семьям участников СВО

Фото: pixabay.com

Четыре дня волонтеры помогали сибиряка избавиться от снега у дома.

Студенты отряда «Лавина» Всероссийской акции «Снежный десант» побывали в Кочковском районе с 30 января по 2 февраля. В школах района они проводили занятия для учеников, посвященные теме Великой Отечественной войны, а также организовали спортивные соревнования. Вместе с школьниками помогали очищать снег во дворах пожилых людей, чьи родственники участвуют в СВО.

В селе Кочки, благодаря содействию социального координатора Натальи Лунёвой из фонда "Защитники Отечества", участники акции оказали значительную помощь ветерану боевых действий, участнику СВО, расчищая снег на его участке. Вечером студенты устроили яркое концертное представление, на которое социальный координатор пригласила семьи участников СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут бесплатно пройти обследование на онкологию.

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Дарья Лапина
Журналист

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