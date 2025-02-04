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общество

В Новосибирской области участились случаи ОРВИ среди пациентов

Фото: Сиб.фм

Грипп фиксируют врачи больницы в Искитиме.

В Искитимской больнице Новосибирской области увеличилось количество заболевших ОРВИ — за последнюю неделю января 2025 года на прием обратились 355 человек, из которых 320 — дети. Об этом пишет “Искитимская Газета”.

Также отмечается, что в период с 13 по 19 января были зарегистрированы 235 случаев заболеваний (из них 199 среди детей и 36 среди взрослых), с 20 по 26 января — 346 случаев (308 детей и 38 взрослых) и с 27 января по 2 февраля — 355 случаев (320 детей и 35 взрослых).

Врачи напоминают о мерах профилактики и просят носить маску в местах скопления людей, а также чаще мыть руки и избегать переохлаждения.

Напомним, что новосибирский эпидемиолог Новоселов предупредил о смертельном вирусе Нипах из Индии

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Валерия Митрохина
Журналист

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