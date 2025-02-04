82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 17:09
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 17:09
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
сегодня 13:15
общество

Выявлен ущерб от частичной оккупации Московской области в период ВОВ

Фото: ru.freepik.com

Московская область потеряла 6,5 трлн руб за три месяца ВОВ.

Ученые университета "Дубна" оценили экономический урон от частичной оккупации Московской области в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Исследование, проведенное по заказу прокуратуры области, показало, что ущерб за три месяца оккупации с октября 1941 по январь 1942 года оценивается в 6,5 триллиона рублей на апрель 2023 года.

Используя золотой эквивалент для расчета, выяснили, что на момент 1 февраля 1942 года ущерб составлял 7,13 миллиардов рублей. Применяли курсы рубля к доллару для ленд-лиза и экспортно-импортных операций, при этом более достоверным признали первый.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2024 году из украинского плена удалось вернуть 18 бойцов из Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в