Выявлен ущерб от частичной оккупации Московской области в период ВОВ

Московская область потеряла 6,5 трлн руб за три месяца ВОВ.

Ученые университета "Дубна" оценили экономический урон от частичной оккупации Московской области в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Исследование, проведенное по заказу прокуратуры области, показало, что ущерб за три месяца оккупации с октября 1941 по январь 1942 года оценивается в 6,5 триллиона рублей на апрель 2023 года.

Используя золотой эквивалент для расчета, выяснили, что на момент 1 февраля 1942 года ущерб составлял 7,13 миллиардов рублей. Применяли курсы рубля к доллару для ленд-лиза и экспортно-импортных операций, при этом более достоверным признали первый.

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