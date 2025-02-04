За год на 13% выросли зарплатные предложения в Новосибирске.

Зарплаты в Новосибирской области выросли на 13% за год, что позволило региону занять пятое место в рейтинге роста зарплат по данным аналитиков «Авито Работы».

Известно, что лидером роста стала Сахалинская область (+25%), где средняя зарплата достигла 85 308 рублей. Московская область заняла второе место (+20%, 86 152 рубля), а третье — Саха (Якутия) (+19%, 81 274 рубля). В пятерку также вошли Приморский край (+15%, 79 259 рублей) и Новосибирская область (63 073 рубля).

Напомним, что Новосибирск возглавил рейтинг городов с самыми высокими зарплатами для студентов