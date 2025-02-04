Жителю Новосибирска стало стыдно за долги перед работодателем в размере 342 тысячи рублей, и он решил их погасить

Гражданин полностью погасил долг, включая исполнительский сбор.

Гражданин из Черепаново заплатил 342,5 тысячи рублей долга и 25 000 рублей исполнительского сбора, чтобы не упоминаться в базе данных должников на сайте ФССП России. У него было несколько исполнительных производств, связанных с налогами, кредитами и коммунальными платежами, что в общем составило 342,5 тысячи рублей. Судебный пристав-исполнитель не смог выяснить его местонахождение, хотя предпринимал попытки.

Гражданин, редко бывающий в Черепаново, живет в Новосибирске. Он обратился за квитанцией на оплату долга, так как официально трудоустраивался, и чтобы не получить отказ, полностью выплатил долг, включая сбор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут бесплатно пройти обследование на онкологию.