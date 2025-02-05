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общество

78 килограммов мяса изъяли у незаконно торгующих граждан в Ленинском районе Новосибирска

Фото: ru.freepik.com

Рейд прошел 3 февраля, составлены три протокола.

Эксперты из управления по инвестициям, потребительскому рынку, инновациям и предпринимательству администрации Новосибирска продолжают проводить мероприятия, направленные на борьбу с нелегальной торговлей.

В Ленинском районе 3 февраля специалисты данного департамента совместно с полицейскими выявили места незаконной торговли. На граждан, повторно нарушивших закон и занимавшихся торговлей в неустановленных местах, составлены три административных протокола по соответствующей статье Закона Новосибирской области.

Изъято 78 килограммов мясной продукции и товары, не относящиеся к продуктам питания. Деятельность по предотвращению несанкционированной торговли в Новосибирске будет продолжаться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на перекрёстке Красного проспекта и Писарева водитель сбил новосибирца на электровелосипеде.

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Дарья Лапина
Журналист

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