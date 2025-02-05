«Берег усеян птицами в мазуте». Сибирячка Любовь Томирис рассказала, как помогает пострадавшим пернатым в Апане

Волонтер из Красноярского края сейчас на Юге страны, спасает природу от последствий «экологической катастрофы».

Когда мазутное пятно распространилось по Черному морю, специалисты и волонтеры из разных уголков России объединились для ликвидации последствий экологической трагедии. В их числе была и команда красноярского центра помощи диким животным «Инстинкт», которой руководила Любовь Томирис. Их труд — это не просто поддержка природы, а ежедневная борьба за жизнь, требующая максимальных усилий и полного посвящения.

Жительница Сибири поделилась с «МК в Красноярске» историей спасения. Она прибыла на место 20 декабря, в день своего рождения. Сотрудники центра направились в Анапу, где на побережье оказались сотни птиц, отравленных нефтепродуктами. Их перья утратили теплоизоляцию, а организм пострадал от токсинов. В первые дни в очистительные штабы было доставлено более тысячи птиц, и их количество увеличивалось.

«К счастью, в мойке на Черноморской были теплые полы. Мы размещали птиц в коробках на эти полы, и им становилось комфортно», — отметила Любовь.

Любовь Томирис рассказала «МК в Красноярске», что благодаря своему опыту руководства центром помощи диким животным, ей удалось организовать работу более эффективно, добиться закупки нового оборудования и предоставления дополнительного места. 31 декабря команда вернулась в Красноярск, но помощь снова понадобилась на Черноморском побережье вскоре после этого.

6 января специалисты отправились в Сочи, чтобы попасть в центр катастрофы. Впереди их ждали множество трудных дорог, бессонные ночи и тяжелый труд по спасению птиц. Процесс очистки птиц от мазута является трудоемким и требует специальных средств и большого терпения. Любая ошибка может стоить птице жизни.

Волонтеры также испытывали нехватку людей. На время их отсутствия в Красноярске за животными в центре ухаживали всего две девушки, и остающиеся дни оставались нерешенным вопросом. Срочно пришлось искать временного сотрудника, чтобы обеспечить уход за питомцами центра.

Работа не прекращается ни на мгновение: за каждым спасенным животным стоит множество часов усердия, бессонные ночи, сложные решения и борьба с обстоятельствами. Их усилия — это не просто поддержка природы, это настоящее стремление спасти каждую жизнь.

Кроме работы в Анапе, волонтеры организовали склады гуманитарной помощи в Крыму, чтобы оперативно обеспечивать штабы всем необходимым.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков.