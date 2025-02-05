Благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов

Более двух миллиардов долгов было выплачено бизнесу Новосибирска.

По информации портала BFM-Новосибирск, прокуратура Новосибирской области помогла бизнесу вернуть более двух миллиардов рублей долгов.

Уточняется, что за год поступило 166 жалоб от предпринимателей, большинство из которых касались неоплаченных контрактов, включая долги со стороны государственных и муниципальных организаций.

Прокурор Александр Бучман сообщил, что благодаря этим обращениям были погашены задолженности, в том числе перед 50 кредиторами на сумму 72,4 миллионов рублей. Также он уточнил, что все виновные лица понесли дисциплинарную и административную ответственность.

Напомним, что 11 долгостроев в новосибирском микрорайоне «Плющихинский» находятся под контролем прокуратуры