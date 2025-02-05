Эксперт Серафима Сегал рассказала, как рассчитывается туристический налог

К 2029 году он может увеличиться до 5%.

Эксперт Серафима Сегал объяснила журналисту sovainfo.ru механизм расчета туристического налога. К 2029 году ставка может вырасти до 5%.

Туристический налог сменил собой курортный: это международный опыт, внедренный и в России. Сейчас ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, и до 2029 года планируется увеличение до 5%.

Эксперт добавила, что 1% – малозаметная сумма, но 5% могут заметно повлиять на бюджет, особенно для больших семей, требующих нескольких номеров.

Участники СВО, инвалиды и другие льготные категории освобождены от уплаты.

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