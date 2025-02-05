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общество

Эксперт заявила, что травяной чай поможет нейтрализовать последствия от сладкого

Фото: pixabay.com

Употребление чая может снизить вред от «вкусняшек».

По словам Ирины Пронягиной журналисту sovainfo.ru, травяной чай может компенсировать вред от сладкого. Хотя в этой информации есть доля истины, все не так однозначно.

При избыточном весе наблюдается инсулинорезистентность, когда клетки становятся менее чувствительными к инсулину, и глюкоза накапливается в виде жира. Употребление травяного чая после сладкого помогает снизить его вред. Его антиоксидантные свойства способствуют улучшению чувствительности клеток, особенно в комплексе с другими мерами по борьбе с инсулинорезистентностью.

Ранее сибирячка Любовь Томирис рассказала, как помогает пострадавшим пернатым в Апане.

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Дарья Лапина
Журналист

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