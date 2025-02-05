Эксперт заявила, что травяной чай поможет нейтрализовать последствия от сладкого

Употребление чая может снизить вред от «вкусняшек».

По словам Ирины Пронягиной журналисту sovainfo.ru, травяной чай может компенсировать вред от сладкого. Хотя в этой информации есть доля истины, все не так однозначно.

При избыточном весе наблюдается инсулинорезистентность, когда клетки становятся менее чувствительными к инсулину, и глюкоза накапливается в виде жира. Употребление травяного чая после сладкого помогает снизить его вред. Его антиоксидантные свойства способствуют улучшению чувствительности клеток, особенно в комплексе с другими мерами по борьбе с инсулинорезистентностью.

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