Электричка насмерть сбила мужчину под Новосибирском

Трагедия произошла ночью на перегоне станции Черепаново-Безменово.

Электричка насмерть сбила мужчину в Новосибирской области. В Транспортной полиции Сибири пояснили, что трагедия произошла ночью. Машинист заметил на путях мужчину. Начал экстренно сигналить, пытаться затормозить, но увы... Столкновения избежать не удалось. Мужчина погиб на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и причины его появления на путях в поздний час.

Напомним, что РЖД – это зона повышенной опасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на перекрёстке Красного проспекта и Писарева водитель сбил новосибирца на электровелосипеде.