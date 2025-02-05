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общество

Мальчика насмерть задавило кирпичами в заброшенном бараке в Забайкальском крае

Фото: Прокуратура Забайкалья

Трагедия произошла в Шилке.

Маленький мальчик погиб под кирпичами в заброшенном бараке в Забайкальском крае. Трагедия произошла в Шилке, что подтверждают правоохранительные органы. По словам главы Шилкинского района Сергея Воробьева, ребенок из многодетной семьи воспитывался матерью-одиночкой, и учился в третьем классе на дому, состоял на учете по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает zrtk.ru.

Воробьев также отметил со ссылкой на местную администрацию, что барак, где произошел инцидент, был списан и местными жителями разобран. Однако печные трубы остались, и неустойчивая конструкция рухнула на ребенка, что привело к трагедии. Ведется следствие, прокуратура инициировала проверку.

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Дарья Лапина
Журналист

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