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общество
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Найдите станки, оборудование и инструменты на «МашЭкспо Сибирь» 3-6 марта

Фото: архив ООО «СВК»

С 3 по 6 марта в Новосибирском Экспоцентре пройдет выставка для машиностроительной отрасли «МашЭкспо Сибирь-2025». 175+ компаний из России, Китая, Беларуси представят станки, инструменты и оборудование для сварки и металлообработки профессиональным посетителям.

Ожидается дальнейший рост цен по всем категориям оборудования, поэтому предпринимателям стоит поторопиться с закупкой в начале сезона. На выставке это сделать выгодно: многие компании предлагают особые условия и для посетителей МашЭкспо Сибирь.

Фото Найдите станки, оборудование и инструменты на «МашЭкспо Сибирь» 3-6 марта 2

Менеджеры, руководители и собственники предприятий уже активно регистрируются, чтобы посетить:

·крупнейшую специализированную выставку по числу оборудования, представленным брендам и площади экспозиции на востоке России;

·промышленные конференции с участием представителей власти из Минпромторга РФ, бизнесменов всероссийского и регионального уровня, экспертов РСПП, Союза машиностроителей РФ, НАУР и других;

·стенды со станками, оборудованием, инструментами и материалами для сварки и металлообработки, промышленными роботами, лазерным, лабораторным оборудованием в демонстрационном режиме;

·три дня нон-стоп презентаций передовых технологий и стартапов в Лектории;

·Центр контрактования – площадку для переговоров поставщиков с крупными промышленными предприятиями для заключения договоров;

·отраслевую Ярмарку вакансий с участием 1000+ кандидатов;

·состязания специалистов на конкурсе «Лучший сварщик Сибири 2025».

Фото Найдите станки, оборудование и инструменты на «МашЭкспо Сибирь» 3-6 марта 3

В центре деловой программы Пленарное заседание «Компоненты технологического суверенитета». Ключевые лица, принимающие решения в отрасли, обсудят: международную, межрегиональную кооперацию, экспорт, кадры, господдержку, робототехнику, адаптивные технологии.

Добавляйте Международную выставку «МашЭкспо Сибирь-2025» вкалендарь уже сейчас, чтобы не пропустить полезное отраслевое событие региона. Свободный вход на выставку сразу после регистрации на сайте.

ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
mashexpo-siberia.ru
https://vk.com/public210925320
https://t.me/mashexpo

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Галина Дидан
Журналист

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