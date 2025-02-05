Народные приметы 5 февраля: что можно и нельзя делать

5 февраля по народному календарю отмечается день Агафия-полухлебника.

В этот день крестьяне проверяли запасы хлеба в амбарах, осматривали посевное зерно и приводили в порядок свои закрома. При необходимости проводили ремонтные работы в амбарах, латали стены и двери.

Также хозяйки пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек, а остатки отдавались скотине.

Существовало поверье, что в этот день по земле идут святые, и их нужно поддержать хлебом и солью, чтобы душа человека наполнилась благодатью.

Кроме того, в этот день существуют народные приметы: нельзя смотреть на падающие звезды, так как это может привести к беде, не следует отказывать в просьбах, иначе возможны проблемы в делах. Лень и безделье также сулят финансовые трудности, а танцы могут привести к неприятностям. Нельзя забирать найденные деньги, так как они предназначены беднякам, иначе могут начаться проблемы с финансами на весь год.