Народных целителей внесли в реестр Минздрава Новосибирской области

В реестр Минздрава НСО внесли народных целителей.

В Госдуме рассматривают создание официального реестра народных целителей в России, вдохновленные аналогичной практикой в Башкирии. Об этом пишет портал infopro54.ru.

Уточняется, что в реестр внесены травники, костоправы и другие специалисты, которые получили разрешение на оказание услуг народной медицины.

В Новосибирской области также существует подобный реестр, однако на 1 февраля текущего года в Министерство здравоохранения региона пока не поступило заявлений на получение разрешений для траволечителей и костоправов.

“По состоянию на 01.02.2025 года на территории Новосибирской области нет специалистов по народной медицине, имеющих действующее разрешение на занятие народной медициной, выданное министерством здравоохранения Новосибирской области”, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что потребность в онкологах в Новосибирской области закрыли на 93%