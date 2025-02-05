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общество

Новосибирец за час выплатил долг по алиментам

Фото: Сиб.фм

Житель Новосибирской области, не плативший алименты, за час погасил весь долг.

По данным пресс-службы ГУФССП по Новосибирской области, 32-летний местный житель погасил долг перед детьми по алиментам всего за час.

“Когда должнику оставили повестку о вызове на приём, он явился и пояснил, что не платит, так как не работает официально. Ему повторно вручили предупреждение об ответственности. После разъяснений о последствиях уголовного наказания мужчина заявил о готовности погасить задолженность”, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что адвокат актера из Новосибирска Прилучного опровергла, что он не платит алименты

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Валерия Митрохина
Журналист

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