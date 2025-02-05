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общество

Новосибирский актер Павел Прилучный заявил, что начались съемки пятого сезона «Мажора»

Фото: соцсети Павла Прилучного

Игорь Соколовский вернется на киноэкраны.

Новосибирский актер Павел Прилучный заявил в соцсетях, что начались съемки пятого сезона «Мажора».

«Мы начали съемки давно полюбившейся про Игоря Соколовского и его друзей. Пятый сезон будет еще интересней, веселей, динамичней, а местами драматичней. Ждите и сами все увидите», — подчеркнул Прилучный в соцсетях.

Фото Новосибирский актер Павел Прилучный заявил, что начались съемки пятого сезона «Мажора» 2

Напомним, что в конце прошлого года Прилучный рассказал, где в Москве работает его мама. Женщина трудится в коллективе «Московского долголетия». Вместе с данным коллективом сам Прилучный побывал на концерте в госпитале Бурденко.

«Я убежден, что когда делаешь что-то хорошее для других, тебе это потом обязательно возвращается, причём даже в большем объёме. Поэтому творите добрые дела», — написал главный «Мажор» страны в соцсетях.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков.

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Дарья Лапина
Журналист

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