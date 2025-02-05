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общество

Новосибирский суд признал виновным заместителя начальника ФКУ «ИК-18»

Фото: Сиб.фм

31 января 2025 года Октябрьский районный суд рассмотрел дело против бывшего заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, Козлов незаконно требовал от заключенных закупку строительных материалов для ремонта своего кабинета на сумму около 240 000 рублей. Материалы были приобретены в «Леруа Мерлен Восток» и доставлены в колонию, где заключенные выполнили ремонт.

В результате обвиняемый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком 2,5 года и лишению права занимать должности в уголовно-исправительной системе на два года.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.

Напомним, что суд избрал меру пресечения директору ООО «МЕГАДОМ» в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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