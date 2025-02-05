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общество

Школьники из Новосибирской области отправили гуманитарную помощь детям Донбасса

Фото: «Орлята России»

Ученики новосибирской школы №194 приняли участие в благотворительной акции «Дети Новосибирска — детям Донбасса».

Ребята, являющиеся участниками движения «Орлята России», совместно с родителями и педагогами собрали и подготовили гуманитарный груз для детей, проживающих в Донбассе, включая Беловодский муниципальный округ Луганской Народной Республики.

В посылках были представлены канцелярские товары, школьные принадлежности, продукты питания и одежда.

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Валерия Митрохина
Журналист

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