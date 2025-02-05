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общество

В аэропорту Новосибирска задерживается прилет сразу 12 рейсов

Фото: Сиб.фм

О задержке рейсов сообщили в Новосибирске.

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» утром 5 февраля задерживаются прилёты 12 рейсов.

Уточняется, что самая продолжительная задержка (более 5 часов) у рейса из Южно-Сахалинска, который должен был приземлиться в 11:55, но ожидается в 17:10 по местному времени.

Также задерживаются рейсы из Иркутска, Якутска, Братска, Пекина, Благовещенска, Нижневартовска, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Мирного и Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что над Новосибирском заметили самолёт для высших лиц РФ

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Валерия Митрохина
Журналист

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