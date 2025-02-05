82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 09:20
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 09:20
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
сегодня 07:16
общество

В АО «Новосибирскавтодор» произошли кадровые перестановки

Фото: АО «Новосибирскавтодор»

О кадровых перестановках в В АО «Новосибирскавтодор» рассказали в Новосибирске.

Дмитрий Кекулиди стал новым генеральным директором предприятия, сменив на этой должности Анатолия Воробьева.

Отмечается, что Кекулиди имеет богатый опыт в строительной сфере. С 2015 года он занимал различные должности в «Новосибирскавтодоре», начиная от управляющего проектами до заместителя директора по строительству с 2018 года.

В феврале 2020 года он возглавил филиал компании, а в сентябре 2022 года был назначен заместителем генерального директора.

Напомним, что в Новосибирске на заводе химконцентратов сменился гендиректор

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в