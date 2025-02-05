В АО «Новосибирскавтодор» произошли кадровые перестановки

О кадровых перестановках в В АО «Новосибирскавтодор» рассказали в Новосибирске.

Дмитрий Кекулиди стал новым генеральным директором предприятия, сменив на этой должности Анатолия Воробьева.

Отмечается, что Кекулиди имеет богатый опыт в строительной сфере. С 2015 года он занимал различные должности в «Новосибирскавтодоре», начиная от управляющего проектами до заместителя директора по строительству с 2018 года.

В феврале 2020 года он возглавил филиал компании, а в сентябре 2022 года был назначен заместителем генерального директора.

Напомним, что в Новосибирске на заводе химконцентратов сменился гендиректор