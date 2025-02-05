В ДТП под Новосибирском погиб боец СВО

Боец специальной военной операции умер в страшной аварии под Новосибирском.

Вчера днем, 4 февраля 2025 года, в Усть-Таркском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 42-летний водитель Mazda 3.

Как рассказали знакомые погибшего для Сиб.фм, мужчина дважды участвовал в специальной военной операции и получил два ранения, а после возвращения домой он успел построить дом и готовился стать отцом. Близкие семьи сообщили, что жена погибшего находится сейчас в положении.

Напомним, что авария произошла на трассе К-20, где водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074. В результате столкновения погибли оба водителя, пассажир Mazda и двое человек из ВАЗа. Еще троих госпитализировали