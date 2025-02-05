82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 11:23
пробки
3/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 11:23
пробки
3/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
сегодня 08:55
общество

В двух районах Новосибирской области ввели карантин из-за бешeнствa

Фото: freepik

Карантин из-за бешенства ввели в двух районах региона.

В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в таких деревнях как Александровка и Волово Маслянинского. Данное решение опубликовано на сайте правительства региона.

Уточняется, что эпизоотические очаги возникли в личных подсобных хозяйствах. Карантин продлится до 4 апреля 2025 года, он также включает в себя запрет на вывоз животных, проведение выставок, ярмарок и отлов диких животных для перевозки в зоопарки.

Напомним, что сало известно, сколько улиц отремонтируют в Новосибирске в этом году

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в