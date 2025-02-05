В двух районах Новосибирской области ввели карантин из-за бешeнствa

Карантин из-за бешенства ввели в двух районах региона.

В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в таких деревнях как Александровка и Волово Маслянинского. Данное решение опубликовано на сайте правительства региона.

Уточняется, что эпизоотические очаги возникли в личных подсобных хозяйствах. Карантин продлится до 4 апреля 2025 года, он также включает в себя запрет на вывоз животных, проведение выставок, ярмарок и отлов диких животных для перевозки в зоопарки.

Напомним, что сало известно, сколько улиц отремонтируют в Новосибирске в этом году