В Новосибирске количество секс-шопов увеличилось на 5,5%, достигнув 58.

Это следует из данных «Яндекс Карт», опубликованных изданием «Ъ». В то же время, по информации, в Москве количество таких магазинов уменьшилось на 8,9%, до 298, а в Санкт-Петербурге — на 14,4%, до 107.

Снижение числа секс-шопов наблюдается в большинстве городов-миллионников России. Исключением стали Новосибирск и Екатеринбург, где зафиксирован рост на 5,5% и 2,6% соответственно. В целом по России количество магазинов для взрослых сократилось на 7,8%.

Аналитики связывают эти изменения с увеличением покупок через маркетплейсы и ростом популярности сетевых магазинов косметики.