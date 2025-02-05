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общество

В Новосибирске количество секс-шопов увеличилось на 5,5%

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске количество секс-шопов увеличилось на 5,5%, достигнув 58.

Это следует из данных «Яндекс Карт», опубликованных изданием «Ъ». В то же время, по информации, в Москве количество таких магазинов уменьшилось на 8,9%, до 298, а в Санкт-Петербурге — на 14,4%, до 107.

Снижение числа секс-шопов наблюдается в большинстве городов-миллионников России. Исключением стали Новосибирск и Екатеринбург, где зафиксирован рост на 5,5% и 2,6% соответственно. В целом по России количество магазинов для взрослых сократилось на 7,8%.

Аналитики связывают эти изменения с увеличением покупок через маркетплейсы и ростом популярности сетевых магазинов косметики.

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Игорь Кириченко
Журналист

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