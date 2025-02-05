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общество

В Новосибирске кружил спецборт для высших лиц РФ

Фото: Сиб.фм

Самолет спецотряда «Россия», предназначенный для перевозки высокопоставленных лиц, летал над Новосибирском.

Как сообщает Atas.info, вчера, 4 февраля 2025 года, в небе над Новосибирском несколько часов находился самолет ИЛ-96 из состава специального летного отряда «Россия».

Известно, что воздушное судно выполняло циклы взлетов и посадок в местном аэропорту «Толмачёво».

Также уточняется, что самолет вылетел из Москвы для выполнения учебно-тренировочной программы. Об этом сообщил портал Flightradar.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков

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Валерия Митрохина
Журналист

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